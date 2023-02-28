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Волкановски рассказал, почему болел за Оливейру в бою с Махачевым

Волкановски рассказал, почему болел за Оливейру в бою с Махачевым
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион в полулёгком дивизионе UFC Алекс Волкановски рассказал, что болел за Чарльза Оливейру в его бою с Исламом Махачевым.

«До их боя я думал, что лучше бы победил Оливейра, потому что знал, что практически сразу подерусь с ним. Про Ислама я такого сказать не мог. Думаю, что он какое-то время будет удерживать титул у себя и не будет сразу драться. Тогда я предполагал, что могу подраться с Оливейрой в Бразилии. А потом Махачев выиграл, вызвал меня на бой и согласился на поединок в Австралии», — сказал Волкановски в шоу Straight Talk with Mark Bouris.

Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры в октябре прошлого года и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Сразу после этого Махачев вызвал на бой Волкановски и 12 февраля защитил титул в поединке с Алексом, выиграв единогласным решением.

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