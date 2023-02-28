Сириль Ган: не знаю, почему Джонс захотел поговорить, но в мою голову ему не залезть

Французский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона в тяжёлом весе Сириль Ган прокомментировал высказывания его будущего соперника Джона Джонса о предстоящем поединке.

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе заявлял, что Ган — не лучший ударник и не самый быстрый соперник, с которым ему приходилось драться.

«Меня не волнует, что он говорит. Я не участвую в этой игре. Знаю, что некоторые ребята иногда пытаются залезть тебе в голову, но со мной это у него не получится. Невозможно. Я просто пойду делать свою работу. Я люблю этот вид спорта и буду им заниматься, вот и всё. Не знаю, почему Джон захотел поговорить. Но мы это сделаем. Не нужно нам разговаривать, мы сделаем всю работу в клетке», — приводит слова Гана TMZ Sports.

Бой Сириля Гана и Джона Джонса пройдёт в ночь на 5 марта на UFC 285.