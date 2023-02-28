Стерлинг считает, что может получить титульный бой в полулёгком весе, если победит Сехудо

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг уверен, что в случае успеха в бою с Генри Сехудо руководство промоушена не откажет ему в поединке за титул в полулёгком дивизионе.
«Думаю, если я выйду и уничтожу Сехудо, а потом потребую титульный бой в полулёгком весе, то мне не смогут отказать. Если я выиграю Сехудо, то у меня будет больше всего защит в дивизионе, а это что-то значит. К тому же взгляните на моё резюме, я бился с каждым бойцом из топ-5 и побил всех, чтобы оказаться на этом месте. Нет никого в UFC, кто побил бы больше претендентов из пятёрки лучших в рейтинге. И я не просто бился, а побеждал», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.
Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту чемпионского титула в поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Бой возглавит турнир UFC 288 6 мая.
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