Гэтжи — о бое с Физиевым: мне нужно заткнуть кучу хейтеров

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в лёгком весе UFC, поделился ожиданиями от предстоящего поединке с киргизом Рафаэлем Физиевым.

«Выход на бой после победы и выход после поражения, да ещё и в титульном поединке, сильно отличаются друг от друга. Мне нужно доказать многое и заткнуть кучу хейтеров, а также вдохновить своих фанатов. Так что это весёлое путешествие. Но оно было таким с первого дня», — сказал Гэтжи в видео на своём YouTube-канале.

Джастин Гэтжи в последнем поединке проиграл Чарльзу Оливейре. Всего на его счету 23 победы при четырёх поражениях в ММА.

У Физиевым 12 побед в 13 поединках. В июле киргизский боец нокаутом выиграл у Рафаэля дос Аньоса.

Бой Гэтжи с Физиевым пройдёт 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.