Волкановски: поединок с Махачевым не доставил мне удовольствия, Ислам реально хорош

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски рассказал о поединке с Исламом Махачевым.

«Мы оба вели себя очень осторожно, первым лезть никто не хотел. Я не сказал бы, что этот бой я точно выиграл или могу гордиться им. Ислам реально хорош, и он был терпелив. Он не лез вперёд, а выжидал, пока я начну выбрасывать удары. Он проделал хорошую работу в этом аспекте и я был удивлён. Я знал, что у него хороший прицел и он неплохо держит дистанцию, но в бою я убедился в этом», — сказал Волкановски в шоу The Straight Talk with Mark Bouris.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей. Для австралийца это первое поражение с 2013 года.