Волкановски: поединок с Махачевым не доставил мне удовольствия, Ислам реально хорош
Поделиться
Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски рассказал о поединке с Исламом Махачевым.
«Мы оба вели себя очень осторожно, первым лезть никто не хотел. Я не сказал бы, что этот бой я точно выиграл или могу гордиться им. Ислам реально хорош, и он был терпелив. Он не лез вперёд, а выжидал, пока я начну выбрасывать удары. Он проделал хорошую работу в этом аспекте и я был удивлён. Я знал, что у него хороший прицел и он неплохо держит дистанцию, но в бою я убедился в этом», — сказал Волкановски в шоу The Straight Talk with Mark Bouris.
Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей. Для австралийца это первое поражение с 2013 года.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
00:58
- 28 февраля 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:57
-
22:25
-
21:48
-
21:09
-
20:54
-
20:39
-
20:15
-
19:25
-
18:39
-
18:28
-
17:42
-
17:30
-
16:59
-
16:49
-
16:11
-
15:24
-
15:06
-
14:27
-
14:13
-
13:22
-
12:51
-
12:35
-
12:19
-
11:36
-
11:21
-
10:41
-
10:32
-
10:01
-
09:53
-
09:16
-
08:07
-
07:09
Партнерский контент