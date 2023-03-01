Хасбик показал, как разобрался бы с Абдурозиком

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. На видео Хасбик показал, как бы расправился с другим популярным блогером — Абудрозиком.
Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
Примечательно, что прорыв в блогерской карьере Магомедова случился после того, как ещё один блогер, Асхаб Тамаев, решил организовать бой между Хасбуллой и таджикским певцом Абдурозиком с аналогичными ростом и весом. Пресс-конференция «бойцов» собрала 18 млн просмотров на YouTube.
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