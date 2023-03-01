Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым. Видео

Известный российский боец Иван Штырков провёл спарринг в рамках подготовки к поединку со звёздным соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бойцы сразятся 7 марта в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Их поединок возглавит спортивное мероприятие.
Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:
Напомним, Исмаилов и Штырков встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Магомед.
Исмаилову 36 лет. В последнем бою, который прошёл на турнире RCC 13, он победил единогласным решением бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко.
Штыркову 34 года. В декабре, также на RCC 13, он победил единогласным решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бакытжанулы.
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