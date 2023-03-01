«На случай важных переговоров». Ислам Махачев показал новое фото

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своим снимком. На фото Ислам в брюках и белой рубашке.

«На случай важных переговоров», — подписал фотографию Мазачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC. В последнем бою, состоявшемся 12 февраля на турнире UFC 284, Махачев одолел представителя Австралии Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

В Катаре отметили победу Ислама Махачева: