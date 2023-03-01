Адесанья: после боя с Перейрой мне потребовалась помощь врачей

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) звёздный новозеландец Исраэль Адесанья признался, что ему потребовалась медицинская помощь после поражения в первом бою с бразильцем Алексом Перейрой на UFC 281. Адесанья проиграл техническим нокаутом.

«Мне потребовалось медицинское вмешательство. Но вообще было кое-что и до самого боя, с чем я должен был разобраться. В нашем деле все дерутся с какими-то повреждениями. Это связано с тренировками.

Бой шёл по моему сценарию. Но Алекс задел мой малоберцовый нерв, поэтому я не смог работать ногами должным образом. Я даже как-то оступился, просто споткнулся, а это на меня не похоже. Могу только похвались Перейру, который вкладывался в эти удары по икрам. Да, это мне дорого обошлось», — приводит слова Адесаньи BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале Combat TV в YouTube.

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