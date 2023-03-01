«Тогда мы подерёмся». Пимблетт назвал условие для согласия на бой с Логаном Полом

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт признался, что не против проведения поединка с известным блогером Логаном Полом. Однако Пол, по словам Пимблетта, должен сперва отказаться от стероидов.

«Бой с Логаном Полом? Много лет назад он говорил, что я пытаюсь добиться какого-то влияния, но с тех пор сам постоянно преследует меня. Понимаете, что я имею в виду? Этот парень постоянно упоминает моё имя. Так что, если он когда-нибудь захочет драться в UFC, мы будем ему более чем рады. Я буду там ждать его. Он может просто немного сбросить вес, отказаться от стероидов, и тогда мы будем драться», — приводит слова Пимблетта издание BJ Penn.

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