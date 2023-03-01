Харрисон во время пресс-конференции кинулся обнимать Цзю, а тот настучал ему по корпусу

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон (29-3-1, 21 KO) во время пресс-конференции кинулся на своего будущего соперника, австралийского боксёра с русскими корнями Тимофея Цзю, заключив его в объятия. Тимофей, со своей стороны, по-дружески настучал Тони по корпусу. Их бой состоится 12 марта.
Видео можно посмотреть на канале Fight Hub TV в YouTube.
Напомним, изначально соперником Цзю должен был стать действующий лидер дивизиона Джермелл Чарло, представляющий США. Их поединок должен был пройти 28 января на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе. Однако Чарло получил травму, из-за чего был вынужден отложить защиту титула как минимум на два месяца.
На счету Тимофея 21 поединок, в каждом из которых он одерживал победы. В активе Харрисона 33 боя, в которых он добыл 29 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.
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