Дэвин Хэйни поделился прогнозом на бой Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между звёздными соотечественниками Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO) и Райаном Гарсией (23-0, 19 KO). Их бой состоится 22 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, нас ждёт хороший поединок. У Райана есть рост, скорость и хорошие данные. Ну а Дэвис может похвастаться IQ, опытом и отменной силой. Так что, мне кажется, было бы безопасно сделать ставку на Джервонту. При этом не стоит списывать Райана со счетов, он определённо может хорошо приложиться, что уже демонстрировал», — сказал Хэйни на канале iD Boxing в YouTube.

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