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Харрисон: как Тим Цзю стал претендентом на пояс? Он побил всех в своём дворе

Харрисон: как Тим Цзю стал претендентом на пояс? Он побил всех в своём дворе
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон (29-3-1, 21 KO) высказался о своём сопернике по предстоящему поединку, австралийце с русскими корнями Тимофее Цзю. Они сразятся 12 марта.

«Обратите внимание на препятствия, которые мне пришлось преодолеть. Я имею в виду, что Тим поднялся на лифте, а я — по лестнице. Так как он сюда попал? Он просто побил всех на своём заднем дворе. А знаете, насколько большой задний двор, где я сражаюсь? Я побил всех не только в Детройте. Я побил всех в Соединённых Штатах. Я не шучу, я и есть настоящий претендент», — приводит слова Харрисона издание BoxingScene.

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