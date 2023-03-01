Мейвезер объяснил, почему на его последний бой пришло мало зрителей

Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший поделился мыслями о причинах небольшого числа зрителей на его выставочном поединке с британцем Аароном Чалмерсом. Бой прошёл в Великобритании.

«Мы сделали это за один месяц, даже не за четыре недели. Кажется, билеты следовало пустить в продажу намного быстрее. Моя новая команда всё ещё учится. Я должен снять перед ними шляпу, это не их вина. Знаете, стоит нам объявить о бое в США, как там билеты сразу поступают в продажу.

В этот же раз билеты поступили в продажу только неделю или две спустя после объявления о бое. Я не хочу ни в кого тыкать пальцем. Мы работаем вместе как одна команда. На самом деле здесь [в Великобритании] не особо хочется тратить деньги на билеты. А Америке мы не против их потратить», — приводит слова Мейвезера Give me Sport.

Напомним, бой Мейвезера и Чалмерса состоялся в ночь на 26 февраля мск. Он продлился все восемь раундов. Несмотря на существенное преимущество, Флойд не смог нокаутировать своего оппонента. Победитель, однако, объявлен не был, так как поединок был выставочным.

Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках: