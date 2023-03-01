Ган: Джон Джонс, твоё время прошло

Французский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона в тяжёлом весе Сириль Ган высказался по поводу предстоящего поединка с Джоном Джонсом.

«У меня действительно хорошая работа ног. Для тяжеловеса я двигаюсь очень хорошо, и все это знают. У меня будет преимущество, потому что я буду быстрым. С нетерпением жду боя с этим парнем, и я собираюсь его прикончить. Джон Джонс, твоё время прошло», – сказал Ган на YouTube-канале UFC.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года, когда он победил соотечественника Доминика Рейеса.

Последние спарринги Джона Джонса перед боем с Сирилом Ганом на UFC 285: