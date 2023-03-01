Фрэнсис Нганну рассказал, когда намерен вернуться в MMA

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну признался, что планирует вернуться в ММА, однако вначале намерен провести поединок по боксу.
«Я обязательно вернусь в ММА, но не раньше, чем подерусь в боксе. Сейчас я бы предпочёл провести боксёрский поединок. Хотя бы один. А уже потом я могу вернуться в ММА», — сказал Нганну на канале The Schmo в YouTube.
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. В общей сложности в ММА он провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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