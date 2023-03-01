«Всё по плану. Соперники определены». Мохнаткина показала фото с Арменом Петросяном

Боец команды «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина (8-3) разместила новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото с соотечественником, бойцом UFC Арменом Петросяном.
«Всех с первым днём весны. Ну а у нас всё по плану. У меня и Армена Петросяна дата и соперники определены.
P. S. После тренировки распиваем бомбовый кофе от нашего сэнсэя Расула Магомедалиева», — написала Мохнаткина.
Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной
Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной
Ранее сообщалось, что в следующем поединке Мохнаткина сразится с представительницей Японии Йоко Хигаши (8-2). Спортсменки поспорят за главный приз Гран-при промоушена PFL. Их поединок состоится 8 апреля в Лас-Вегасе на турнире PFL 2. Что касается Петросяна, то ожидается, что он в следующем бою встретится с американцем Андре Петроски. Поединок должен состояться 6 мая на UFC 288. В промоушене эту информацию пока не подтвердили.
Боец Марина Мохнаткина позирует в купальнике цветов флага США:
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