Двукратный победитель Гран-при PFL подписал контракт с ACA
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Американский боец смешанных единоборств Лэнс Палмер подписал контракт с промоушеном ACA. Об этом сообщается на официальной странице организации в социальных сетях.
Фото: Пресс-служба ACA
Палмер является победителем Гран-при PFL в полулёгком весе в 2018 и 2019 годах. Сейчас ему 36 лет. В общей сложности Лэнс провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев шесть поражений.
В последнем поединке, состоявшемся летом прошлого года, Палмер встречался с представителем Бразилии Шеймоном Мораесом и победил его единогласным решением судей.
Ранее контракт с ACA подписал бывший боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC россиянин Аскар Аскаров (13-1).
Чемпион UFC Ислам Махачев делится секретами рациона бойца:
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