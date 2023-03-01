Джервонта Дэвис посетил тренировку Джона Джонса перед UFC 285. Фото

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американец Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с тренировочного занятия. Чтобы поддержать Джонса, тренировку посетил непобеждённый американский боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис.

«Только лучшие ощущения после сегодняшней тренировки. Спасибо Дэвиду Нджоку и Джервонту Дэвису за поддержку перед боем. Вся наша команда сейчас сосредоточена, но в то же время наслаждается процессом. Как же здорово, что я вернулся», — написал Джонс.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Фото: Из личного архива Джона Джонса

В настоящий момент Джонс проводит заключительный этап подготовки к поединку с французом Сирилем Ганом. Их бой состоится на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта.

Последние спарринги Джонса перед боем с Ганом на UFC 285: