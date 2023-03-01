Джонс — Ган: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится номерной турнир UFC 285. Спортивное мероприятие пройдёт на T-Mobile Arena. В главном поединке вечера встретятся звёздные бойцы Джон Джонс (США) и Сириль Ган (Франция). Соперники сразятся за чемпионский пояс в тяжёлом весе.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Прямой эфир UFC 285 будет доступен на UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» (основной кард) и «Матч! Боец».
В активе Джонса 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (десять нокаутом) и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.
Ган в ММА провёл 12 боёв, в одиннадцати из которых выиграл (в пяти добыл победу нокаутом), а в одном проиграл.
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом:
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