«Будет очень хорошо». Владимир Хрюнов — об идее ACA поглотить другие российские лиги

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал планы лиги АСА выкупить остальные российские промоушены, о чём ранее заявлял Майрбек Хасиев.
«У ACA есть своеобразие, которое существенно отличается от того, что делает UFC. В этом промоушене думают о социальных последствиях своей деятельности. И что им удалось сделать, так это создать из ребят, которые принимают участие в турнирах, большое количество мотиваторов заниматься спортом. Все стараются им подражать. Я сам был на одном из турниров в Краснодаре. Тогда Адыгея не просто одним аулом приехала, а всей Адыгеей. Конница… Это самое блестящее, что есть в ACA. Поэтому желаю им удачи. Если получится объединить всё лучшее, что есть, это будет очень хорошо», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полное интервью с Владимиром Хрюновым читайте на «Чемпионате»:
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