«Шансы 50 на 50». Российский промоутер Хрюнов — о титульном поединке Джонс — Ган

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от титульного боя между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Бои Джонса — это всегда полные трибуны, всегда очень высокий телевизионный рейтинг, высокое мастерство и умение всколыхнуть публику ещё до боя. Это и есть настоящий Джонс. Джонс — он в Америке не один, я думаю, что он не подведёт фамилию, опять будет интересно. Шансы — ф50 на 50. Учитывая такой длительный простой Джона Джонса», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Джона Джонса и Сириля Гана возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта.

Полностью интервью с Владимиром Хрюновым читайте на «Чемпионате»: