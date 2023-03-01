«Шансы 50 на 50». Российский промоутер Хрюнов — о титульном поединке Джонс — Ган

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от титульного боя между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе.
«Бои Джонса — это всегда полные трибуны, всегда очень высокий телевизионный рейтинг, высокое мастерство и умение всколыхнуть публику ещё до боя. Это и есть настоящий Джонс. Джонс — он в Америке не один, я думаю, что он не подведёт фамилию, опять будет интересно. Шансы — ф50 на 50. Учитывая такой длительный простой Джона Джонса», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Поединок Джона Джонса и Сириля Гана возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта.
Полностью интервью с Владимиром Хрюновым читайте на «Чемпионате»:
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