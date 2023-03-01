IBA завела дисциплинарное дело против глав федераций, бойкотирующих ЧМ по боксу

Международная ассоциация бокса (IBA) на своём официальном сайте сообщила, что открыла дисциплинарное дело в отношении глав национальных федераций, которые решили бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за участия в турнире российских и белорусских спортсменов.

В октябре стало известно, что атлеты из России и Белоруссии будут допущены до участия на чемпионате мира по боксу под флагами своих стран. В ответ на это решение ряд боксёрских национальных ассоциаций объявили о бойкоте турниров.

Дисциплинарное дело открыто в отношении представителей национальных боксёрских ассоциаций США, Канады, Чехии, Швеции и Новой Зеландии.

Женский чемпионат мира пройдёт в марте этого года в Нью-Дели, мужской — в Ташкенте в мае.