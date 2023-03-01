Нганну сделал прогноз на титульный бой Джонса и Гана

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением о предстоящем бое между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Всё зависит от того, какую версию Джонса мы увидим. Неизвестно, будет ли этот Джонс, которого мы знаем, или просто парень в октагоне. Будет ли Джон больше бороться? Ган был разоблачён в бою со мной, но он умный и сделает выводы. Если Джонс покажет свой класс, то увидим его победу нокаутом. Думаю, Джонс проведёт тейкдаун, будет бороться и затем добьёт Сириля. Но если Джон больше времени уделит обороне, то поединок продлится все пять раундов, так как получится бой двух бойцов, которые действуют от обороны», — сказал Нганну в интервью The Schmo.

Поединок Джона Джонса и Сириля Гана состоится на турнире UFC 285 в ночь на 5 марта.