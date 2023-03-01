Соннен считает, что у Джонса проблемы с костями и суставами

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен высказал предположение, что экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс испытывает некоторые проблемы со здоровьем.

«Посмотрел два эпизода Embedded от UFC и его кости и суставы слабы. В обоих эпизодах он был в бассейне. Тренировки в бассейне предназначены для тех, кто травмирован или тех, кому нельзя нагружать составы. Джонс сейчас находится в режиме восстановления», — написал Соннен на своей странице в социальных сетях.

Джон Джонс проведёт титульный бой за вакантный пояс чемпиона в тяжёлом весе с Сирилем Ганом в ночь с 4 на 5 марта. Поединок возглавит турнир UFC 285, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что Джон Джонс не выходил в октагон более трёх лет. Последний бой он провёл в феврале 2020 года.