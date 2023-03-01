Умар Нурмагомедов: О’Мэлли можно было отдать победу в бою с Яном

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о поединке между своим соперниками по дивизиону: Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

Бой прошёл в октябре прошлого года и завершился победой американца раздельным решением судей.

«Я буквально вчера пересматривал его поединок с О’Мэлли — и это довольно близкий бой. Можно сказать, что Пётр проиграл третий раунд. Не знаю, что засчитывали судьи. Если они не засчитали, когда Пётр перевёл его, но не добивал, спину не забрал, то можно понять, почему победу отдали Шону. Судил бы я, отдал бы Яну, но это не ограбление. Близкий бой. Когда смотрел в первый раз, то болел за Петра, эмоционально реагировал и не замечал попадания от О’Мэлли», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».