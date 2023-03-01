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Нганну высказался о возможном возвращении в UFC

Нганну высказался о возможном возвращении в UFC
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну оценил свои шансы вернуться в американский промоушен в будущем.

«Я думаю, что моя ситуация отличается от многих других. Меня ведь никто не выгонял, я ушёл сам, понимаете? Они должны многое сделать, чтобы я вернулся, но сомневаюсь, что это произойдёт», — сказал Нганну в интервью The Schmo.

В январе стало известно, что Фрэнсис Нганну не договорился с руководством UFC о новом контракте и покинул промоушен в статусе свободного агента, при этом освободив пояс чемпиона в тяжёлом весе.

Всего на счету Нганну 17 побед в 20 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас боец хочет провести бой в профессиональном боксе и позже вернуться в ММА.

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