Нганну высказался о возможном возвращении в UFC
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну оценил свои шансы вернуться в американский промоушен в будущем.
«Я думаю, что моя ситуация отличается от многих других. Меня ведь никто не выгонял, я ушёл сам, понимаете? Они должны многое сделать, чтобы я вернулся, но сомневаюсь, что это произойдёт», — сказал Нганну в интервью The Schmo.
В январе стало известно, что Фрэнсис Нганну не договорился с руководством UFC о новом контракте и покинул промоушен в статусе свободного агента, при этом освободив пояс чемпиона в тяжёлом весе.
Всего на счету Нганну 17 побед в 20 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Сейчас боец хочет провести бой в профессиональном боксе и позже вернуться в ММА.
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