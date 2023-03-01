Пимблетт обозначил сроки возвращения в октагон

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт сообщил, что надеется вернуться в октагон лишь в конце нынешнего года.

«Операции ещё не было, не было возможности запланировать её, так как я находился в Калифорнии. 6 марта я вернусь домой, операция пройдёт седьмого числа. После неё несколько недель буду ходить в фиксаторе, будем думать. Надеюсь, что смогу провести поединок ближе к концу года. Говорили, что Добер хочет бой в мае, но я только в марте перенесу операцию. К маю смогу лишь спарринговать. Пока рано обсуждать соперников, я не знаю, с кем будут драться», — приводит слова Пимблетта MMAJunkie.

В своём последнем поединке Пэдди Пимблетт выиграл у Джареда Гордона единогласным решением судей. После боя сообщалась, что британец получил травму лодыжки и должен перенести операцию.