Пимблетт обозначил сроки возвращения в октагон

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт сообщил, что надеется вернуться в октагон лишь в конце нынешнего года.
«Операции ещё не было, не было возможности запланировать её, так как я находился в Калифорнии. 6 марта я вернусь домой, операция пройдёт седьмого числа. После неё несколько недель буду ходить в фиксаторе, будем думать. Надеюсь, что смогу провести поединок ближе к концу года. Говорили, что Добер хочет бой в мае, но я только в марте перенесу операцию. К маю смогу лишь спарринговать. Пока рано обсуждать соперников, я не знаю, с кем будут драться», — приводит слова Пимблетта MMAJunkie.
В своём последнем поединке Пэдди Пимблетт выиграл у Джареда Гордона единогласным решением судей. После боя сообщалась, что британец получил травму лодыжки и должен перенести операцию.
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