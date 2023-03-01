Пимблетт: снимаю шляпу перед Махачевым, он забрал у Волкановски три раунда из пяти

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт высказался о титульном поединке между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Мне казалось, там была ничья. Думаю, Волкановски выиграл пятый раунд — 10:8, плюс ещё один раунд. Но у Ислама три раунда с контролем. Он мало что делал в партере, но если ты отдал спину — это поражение, даже если ты говоришь с соперником и пытаешься бить кулаками. На мой взгляд была ничья, потому что Махачев едва держался в пятом раунде. Но тем не менее, я снимаю шляпу перед Махачевым, потому что он очень умён и дрался умно. Он забрал три раунда из пяти», — цитирует Пимблетта MMAJunkie.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.