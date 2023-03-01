Сириль Ган: Джонс не сможет повторить то, что делал Нганну, я изменил подход к бою
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Французский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сириль Ган заявил, что изменил свой подход к подготовке к бою перед поединком с Джоном Джонсом.
«Джонс не сможет повторить успех Нганну в борьбе, потому что я изменил подход к бою. В подготовке перед поединком с Фрэнсисом я не фокусировался на борьбе. Нганну меня дважды повалил и все заговорили о моей плохой борьбе. Там он не представлял опасности, не бил, не пытался выйти на приём. Просто использовал физическую силу. Сейчас же мы потратили очень много времени, чтобы усовершенствовать мои навыки в борьбе», — сказал Ган в интервью SHAK MMA.
Поединок Джона Джонса и Сириля Гана состоится в ночь на 5 марта на турнире UFC 285.
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