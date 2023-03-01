Джон Джонс рассказал, что в тренировочном лагере проводил спарринги без капы

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что готовился к титульному поединку с Сирилем Ганом, спаррингуя без капы.

«Я прошёл весь мой тренировочный лагерь без капы. Люди решили, что я абсолютный псих, но я делал это, чтобы меньше пропускать удары по лицу. Я стараюсь быть быстрее и сильнее в защите. Хочу чувствовать тайминг и уклоняться, чтобы по мне не могли попадать чисто», — сказал Джонс в интервью UFC.

Титульный бой за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 285, который состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что для Джонса это будет первый поединок с февраля 2020 года.