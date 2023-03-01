О’Мэлли: Джонс всегда может подобрать ключ к любому сопернику

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли поделился мнением о предстоящем титульном поединке между его соотечественником Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Джонс — один из величайших бойцов UFC. Я уверен, что Джон сможет найти путь к победе. Этого парня нельзя назвать мастером борьбы, мастером кикбоксинга или джиу-джитсу, но он достаточно хорош в каждом аспекте. Этот парень всегда сможет подобрать ключ к любому сопернику», — приводит слова О’Мэлли MMAFighting.

Титульный бой за вакантный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 285, который состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе.