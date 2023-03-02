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Гамрот: думаю, у Дариуша хорошие шансы победить Махачева

Гамрот: думаю, у Дариуша хорошие шансы победить Махачева
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Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот, выступающий в лёгком весе UFC, предположил, что американец Бенеил Дариуш может выиграть у действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

«Бой мечты — с Исламом Махачевым. Но я думаю, что у Бенеила Дариуша есть неплохие шансы победить Махачева. В нашем с Бенеилом поединке он показал высококлассные навыки в борьбе, кроме того, Дариуш обладает тяжёлым ударом и хорош в джиу-джитсу. Я думаю, да, у него действительно высокие шансы на победу в бою с Исламом», — приводит слова Гамрота Sportskeeda.

Бенеил Дариуш идёт на серии из восьми побед подряд и свой следующий бой проведёт с Чарльзом Оливейрой в мае.

Ислам Махачев в феврале защитил титул чемпиона в лёгком весе в бою с Алексом Волкановски.

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