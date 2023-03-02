Нганну: все знают, что у Джона Джонса раздвоение личности

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на высказывания Джона Джонса в свой адрес.

Джонс ранее заявил, что Нганну ушёл из UFC, так как хотел избежать боя с ним.

«Лично у меня нет никаких проблем с Джонсом. Думаю, все знают, что у Джона раздвоение личность. Иногда даже ему самому трудно понять, кем он является в данный момент. Думаю, мы с ним могли быть на одной стороне в этой борьбе против системы, а не ссориться между собой. Не обращаю на него внимания. Вижу и понимаю, что происходит, так что просто пожелаю ему всего наилучшего», — приводит слова Нганну MMAJunkie.

Нганну покинул UFC в январе и стал свободным агентом, освободив титул чемпиона.