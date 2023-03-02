Оливейра заявил, что Макгрегор проиграет Чендлеру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем бое между ирландцем Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Я не думаю, что Макгрегор победит. Я имею в виду, что он парень, который продаёт. Его здорово продвигать, и людям нравятся его бои, но я не думаю, что он победит. Да, я считаю, что Чендлер — взрывной боец. Макгрегор давно не дрался, поэтому я верю, что Чендлер победит», — приводит слова Оливейры BJ Penn.

Напомним, не так давно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок.

Это будет первый бой для Макгрегора с июля 2021 года, когда он техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

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