Валентина Шевченко: мне достаточно быть самой собой, чтобы одержать победу в этом бою

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко детально разобрала сильные и слабые стороны своей будущей соперницы мексиканки Алексы Грассо, заметив, что она может доставить массу неприятностей любой сопернице в дивизионе.

«Она очень хороша в том, что делает, и это главная причина, почему она сразится со мной в этом бою. Я серьёзно отнеслась ко всему, что касается Алексы. Я знаю, насколько она хороша в стойке, но мы не должны забывать, что сражаемся в смешанных единоборствах. Я как всегда подготовилась ко всему. Просто я должна быть сконцентрирована на протяжении всего боя. Мне достаточно быть самой собой, чтобы одержать победу в этом бою», — заявила чемпионка журналистам на пресс-конференции.

Поединок Валентины Шевченко с Алексой Грассо станет соглавным событием турнира UFC 285, который должен пройти в ночь с 4 на 5 марта.

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