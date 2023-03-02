Шавкат Рахмонов о предстоящем бое с Нилом: пусть сначала попасть по мне попробует

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился мыслями по поводу грядущей встречи с Джеффом Нилом на UFC 285.

«Насколько сильным ударом обладает мой будущий соперник? Я не интересовался. Мне пару раз в карьере прилетало прилично, но я справился. Что касается Нила, пусть сначала попасть по мне попробует.

В принципе, большой турнир, я настроен как всегда. Как обычно, можно сказать. Да, в январе отменили мой бой из-за проблем у соперника, но что ни делается, всё к лучшему. Сейчас я буду драться в одном из главных боёв номерного турнира. Меня не смущает тот факт, что на арене будет больше людей, чем на обычных турнирах. Мешать мне это не будет, наоборот, поможет.

После поединка с Джефом Нилом, думаю, мне останется один-два боя до титульного шанса», — заявил Рахмонов на пресс-конференции.

Бой Рахмонова с Нилом пройдёт в основном карде UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта 2023 года.