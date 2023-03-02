Шавкат Рахмонов рассказал о тренировке с Камару Усманом

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился впечатленем после тренировки с бывшем лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг), нигерийцем Камару Усманом.
«Какие впечатления после тренировки с Камару Усманом? Да, провели с ним одну тренировку. Что сказать? Обычный человек, ничего особенного в нём нет», – заявил Рахмонов журналистам.
Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоится 18 марта на турнире UFC 285 в Лондоне (Великобритания). Встреча станет для бойцов уже третьей. В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.
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