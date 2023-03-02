Алекса Грассо о бое с Шевченко: думаю, что это самый большой вызов в моей жизни

Мексиканка Алекса Грассо поделилась мыслями по поводу грядущего боя с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентиной Шевченко.

«Я слежу за её карьерой долгое-долгое время и думаю, что это самый большой вызов в моей жизни. Я не смогу сказать, что я лучший ударник, если я не сталкивалась с кем-то вроде неё. Я действительно счастлива и вдохновлена этим боем. Я знаю, что она сильная, знаю, что она опасна во всех проявлениях, и это заставило меня много тренироваться. Очень много.

Я провела экстремальный лагерь. Мои тренировки, диета, всё было на грани, я в превосходной физической форме. Я прибавила во всех аспектах и мне не терпится доказать это на деле».

«Как спортсмен я люблю вызовы. Осознание того, каких высот она добилась, даёт ещё большую мотивацию. Она очень много сделала в спорте и сделает, возможно, ещё больше. Для меня большой плюс в возможности одержать победу над кем-то вроде неё», — рассказала Грассо на пресс-конференции.

Поединок Валентины Шевченко с Алексой Грассо станет соглавным событием турнира UFC 285, который должен пройти в ночь с 4 на 5 марта.

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