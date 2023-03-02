Шавкат Рахмонов дал прогноз на исход боя Джона Джонса и Сирила Гана

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями перед боем Джона Джонса и Сирила Гана.
«Тяжело предсказать. Джон Джонс давно не дрался, никто не знает, в какой он форме. За это сказать что-то тяжело. Конечно, если Джонс будет Гана переводить в партер и удерживать, там у него будет преимущество. Но если в стойке, будет сложно… Сирил очень чувствительный боец и легко двигается», – заявил Рахмонов журналистам.
Напомним, поединок Джонса и Гана состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года, когда он победил соотечественника Доминика Рейеса.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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