Джон Джонс — о Сириле Гане: я дерусь в другом ключе. Во мне что-то от боевого пса

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался о своём сопернике Сириле Гане, с которым он проведёт бой на UFC 285.
«Я верю в то, если я выйду на бой и буду стоять перед ним и дам работать в удобном ритме, он наверняка устроит кровавое месиво. Меня не подкупает его доброта в духе: «Я рад быть тут, это просто спорт. Жизнь продолжается, проиграл ты или нет». Мне кажется, я дерусь в другом ключе. Во мне что-то от боевого пса.
Был один момент, когда тренер Гана сказал: «В бою с Туивасой мы хотим выпустить пса из Сириля». Не думаю, что это то, чем тренер должен тебя учить. В тебе либо есть дух боевого пса, либо нет. А во мне это было всегда. Есть пёс, есть лев. Жестокий воин в моей душе. Такой я и есть. Поражение недопустимо. И для меня это не просто спорт, это моя жизнь, моя картина, моё наследие. Это я, это причина, почему я большой, почему меня помнят. Не знаю, можно ли поставить Гана рядом со мной, когда речь идёт о серьёзности восприятия», — сказал Джонс на пресс-конференции.
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