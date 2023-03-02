Джон Джонс поделился эмоциями от возвращения в UFC после трёхлетнего простоя

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал об эмоциях от возвращения в октагон спустя три года.

«Шикарные чувства. Я благодарен и рад снова оказаться дома. Организация совсем не такая, какой была раньше. Они сделали большой шаг вперёд. Всё реально круто.

Есть ли здоровая доля страха? Не могу назвать это именно страхом. Не могу сказать, что я боюсь. Но переживания есть. Интервью вот нервничаю давать. Снова войти в октагон, снова увидеть фанатов, снова получить огромное внимание. Я ведь из Альбукерке и живу очень простой жизнью. Стреляю из пушек, гуляю с собакой, забочусь о семье. Я очень простой парень. Так что всё это – приятное событие. Проверить себя перед публикой. Постараюсь получить от этого максимальное удовольствие, разделю свет и любовь, кайфану от процесса», — сказал Джонс на пресс-конференции.