Джонс: я стал более сильной версией себя. Хотя «кубики» не ношу, как привык

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался о переходе в тяжёлый дивизион.

«Думаю, у меня есть ответы на все вопросы. Чувствую себя обалденно, замечательно, двигаюсь очень хорошо, горжусь своей выносливостью. Я много её тренировал на гребном тренажёре, в бассейне, на велосипеде, в спаррингах, на жёстких лапах, в джиу-джитсу, на пробежках. Я усердно работал, всё отлично. Если честно, я думаю, что я стал более сильной версией себя. Хотя я больше не стройный, «кубики» не ношу, как привык. Было нелегко привыкнуть, что их нет. Ведь ранее я оценивал свою готовность по отражению в зеркале.

Теперь я тяжеловес, команда мне повторяет: «Смирись, ты тяжеловес». Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, как ты показываешь себя. И думаю, что показываю себя я очень хорошо. На тренировках я вырубал людей, а такого не происходило ни на одной тренировке в прошлом. Когда я хотел перевести их в партер, то у меня получалось. Практически 100% переводов на тренировках были удачными. Ощущение крутые, мне нравится. Ем что хочу, ощущаю себя хорошо и жизнь хороша», — сказал Джонс на пресс-конференции.