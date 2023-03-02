Джонс: готов к собачьим боям. Потеть, истекать кровью и оставить жизнь в октагоне

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от титульного боя в тяжёлом дивизионе с французом Сирилем Ганом на UFC 285.

Турнир пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 марта. Для Джонса это будет первый поединок за три года, последний раз в октагон он выходил в феврале 2020 года.

«Сложно ответить на вопрос, окажется ли Сириль самым непростым испытанием в карьере или нет. Я не умею предсказывать будущее. В первом бою с Густафссоном я не ожидал от него такого сопротивления. Бой оказался настоящей войной. Я готов ко всему. Я готов доминировать. Но если не смогу, и бой продлится пять раундов, то я готов идти вперёд, готов к собачьим боям. Готов потеть, истекать кровью и оставить там свою жизнь. Готов ко всему, что может быть. И особенного готов к победе», — сказал Джонс на пресс-конференции.