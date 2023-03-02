Джонс: я не Льюис и не Нганну. Я самый универсальный и опытный из соперников Гана

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс обратился к своему будущему сопернику Сирилю Гану, предупредив его, что не похож на других бойцов.

«Я думаю, Ган способен быть собранным, когда это необходимо. Он дрался против Тая Туивасы в своей родной стране. Наверняка, это был важный день для него. Но я не Тай Туиваса, я вообще на него не похож, я не дерусь, как он. Я не Деррик Льюис и не Фрэнсис Нганну. Я совсем другой спортсмен. Я самый универсальный и самый опытный из всех его соперников. Поймёт он это, выходя в клетку или стоя в ней, не знаю. Но он поймёт это во втором раунде. Или даже в первом. Он поймёт это, поймёт», — сказал Джонс на пресс-конференции.

Бой Джонса и Гана за титул в тяжёлом весе UFC возглавит турнир UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта.