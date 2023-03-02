Джон Джонс: Сириль Ган — самый неполноценный из всех бойцов в топ-5
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс раскритиковал своего будущего соперника за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе Сириля Гана.
«Мне кажется, что Сириль самый неполноценный из всех бойцов в топ-5. У него хорошая ударка, хороший футворк. Но я смотрел его бои. И он устал, когда дрался с Нганну. Весь этот красивый футворк, разговоры о том, что он самый быстрый тяжеловес, какого мы видели. Все они куда-то улетучились. Провели пару тейкдаунов, заставили его подниматься. И это его измотало.
И я борец, я очень много борюсь. В борьбе другая выносливость. Многие не любят, когда кто-то сверху и не даёт подняться им на ноги», — сказал Джонс на пресс-конференции.
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