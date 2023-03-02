Джонс: просто не могу увидеть, что Ган способен справиться с таким, как я

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс выразил уверенность в своей победе над Сирилем Ганом.

«Я смотрел последний бой Нганну, и Фрэнсис едва волочил ногами в последнем раунде, волочил ноги по октагону так медленно. И Ган не смог его уничтожить. Фрэнсис побеждал в своих боях нокаутом – в первом и во втором раундах. И он переработал Сириля Гана. Его тренер и Сириль сами говорили, что Ган — талант, а Фрэнсис — трудяга. Я победил Кормье, переработал его. Он перепахал бы Фрэнсиса. И Нганну — это тот, кто перепахал Гана! Это что? С каких пор Нганну выносливее своего соперника. Он одарён силой нокаута. То, что Сириль сдулся с Нганну, говорит о многом, очень многом.

Я почти каждый вечер смотрел их бой и видел, как усталый Нганну лежит на Сириле. Даже не пытается бить, а просто рад оказаться сверху. Ган вообще не атаковал в партере. Мы знаем, что Сириль очень хорошо скручивает пятку. Работали над защитой, над ответным скручиванием. Я просто не могу увидеть, что Ган способен справиться с таким, как я, не вижу. Я очень сильно уважаю его, готовился. Знаю, что звучит самоуверенно, но я его уважаю. Как всегда отдам всего себя и не вижу, что могу проиграть такому, как Сириль Ган. Не вижу такого исхода», — сказал Джонс на пресс-конференции.