Джон Джонс высказался о ситуации с Махачевым и Волкановски в рейтинге P4P

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил на вопрос о рейтинге pound-for-pound.

Лидером рейтинга остаётся Алекс Волкановски, несмотря на поражение от Ислама Махачева.

«Знаешь, мир MMA — это дикая штука. Недавно ко мне подошёл парнишка и говорит: «Я смотрел тебя с 10 лет, а сегодня мне 22 года». Да, долго я в деле, даже в бороде появилась седина. Это жёстко. Для меня честь всё ещё быть тут, я рад, что могу быть тут. Да, в октагоне меня не было три года. Но впервые в жизни я жил как мастер боевых искусств. До этого я тренировался только на подготовке. А теперь у меня есть команда, я должен быть там ради них. Я четыре раза в неделю тягаю железо, тренируюсь пять дней в неделю — несколько тренировок в день.

И, отвечая на вопрос, Волкановски был очень активен, думаю, он достоин называться лучшим бойцом в мире. Они оба достойны. Волк сохранил чемпионство в своей весовой, он этого достоин. Приятный парень, говорит красиво. Его страна его любит, он хорошее лицо спорта. Но не умеет танцевать, как я выяснил, забавно. «Я просто машу руками». Ну да ладно. Я дерусь для того, чтобы стать величайшим бойцом, а не быть лучшим вне весовых, у нас разные мотивации. И мы оба достойны стоять на вершине. Я искренне верю, что, если устроить соревнование по кросс-фиту между тяжами UFC, я выйду победителем. Может быть, кто-то жмёт больше чем я, приседает больше чем я. Но если мы будем говорить о беге на дистанцию, беге на скорость, многоповторных подъёмах, силовой выносливости, то я лучше, чем любой из них. Очень хорошо подготовлен. «Кубиков» у меня нет, как обычно на неделе боя. Но я не могу отрицать свою физическую готовность. Я лучше, чем когда либо», — сказал Джонс на пресс-конференции.