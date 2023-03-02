Джон Джонс рассказал, какого пикового веса он достигал в процессе подготовки

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, какой у него был вес во время подготовки к бою с Сирилем Ганом.
Поединок с Ганом станет для Джонса первым в тяжёлом дивизионе.
«По окончании подготовки я жал 143 килограмма на пять, тянул становую — 290, приседал примерно 225-235. Под конец я не гнался за весом. Я работал над взрывной силой, силовой выносливостью. За три года я стал довольно сильным.
Три месяца назад я весил 121 килограмм. Но мне не нравилась раздутость и моя выносливость при этом весе. Я собираюсь выступать в весе 110-115 килограммов. Не думаю, что в бою с Сирилем Ганом мне нужно быть слишком большим. Мне нужен двигатель, чтобы пройти всю дистанцию, и он у меня есть», — сказал Джонс на пресс-конференции.
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