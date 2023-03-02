Джонс объяснил свои слова о том, что он стал «чистым бойцом»

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что USADA должно отозвать все обвинения в допинге в его адрес.

«USADA внесло несколько изменений касаемо пикограммы того, что допустимо. Я посмотрел обновления и понял, что все мои допинг-пробы были в допустимых пределах. А это значит, что можно отозвать все обвинения, которые мне выносили. Для меня это очень важно. Я благодарен за то, что смог стать тем, кто боролся с системой. Кто смог нанять адвокатов и учёных, чтобы доказать свою невиновность.

Я пронёс крест или принял пулю за всех молодых спортсменов. Я был первым, кто прошёл через это. Меня называли обманщиком. И теперь, если бы эти условия применили в то время, никто бы не поднял шумихи вокруг меня. Моя победа над Кормье не была бы аннулирована, а был бы нокаут. Так что надеюсь, что с изменениями правил мы сможем обратить всё и вернуть мою победу. Это важно. У меня нет никаких претензий к USADA или ещё кому-то, мы должны были это пройти. И я рад, что было так. Ведь много молодых бойцов не смогли прорваться и были дисквалифицированы. Не смогли нанять адвоката. А я принял удар за наш спорт, за бейсболистов. И надеюсь, что в будущем бойцы избегут этого. Для меня было адом считаться «химиком» или лжецом. И я рад, что теперь люди увидят, что это было не так. Я ощущаю свободу», — сказал Джонс на пресс-конференции.